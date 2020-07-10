Приговор экс-главе Сургута по делу о превышении полномочий огласят 17 августа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Сургутский городской суд 17 августа огласит приговор бывшему главе Сургута Дмитрию Попову, обвиняемому в превышении должностных полномочий при продаже строительного песка по заниженной стоимости. Об этом в пятницу сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Владимир Яремаченко.

"Сегодня Попов выступал с последним словом. Он вину не признает. Заседание суда, на котором будет озвучен приговор Попову, состоится 17 августа", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в декабре 2013 года Попов без проведения процедуры оценки рыночной стоимости незаконно согласовал сделку о продаже муниципальной собственности (строительного песка), в результате которой одна из коммерческих организаций города приобрела более 800 тыс. кубических метров песка по заниженной стоимости. В дальнейшем приобретенный организацией песок реализовывался по цене, превышающей закупочную более чем в два раза. В результате незаконных действий бывшего главы города причинен материальный ущерб в размере более 46 млн рублей. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

6 мая 2016 года Попов ушел в отставку по собственному желанию из-за уголовного дела о превышении должностных полномочий. Дума Сургута приняла отставку руководителя муниципалитета по собственному желанию за день до официального сообщения СК РФ о предъявленных обвинениях, до этого он проходил в процессе свидетелем. Весной 2016 года СК РФ сообщал о предъявленном Попову обвинении в превышении должностных полномочий из-за сделки.

Экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности, также, по его мнению, сделка была проведена законно. Дело Попова расследовалось около трех лет, все это время бывший мэр находился под подпиской о невыезде.