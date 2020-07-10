Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области достигло почти 9 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Медики в Челябинской области зарегистрировали почти 9 тыс. случаев коронавируса. Лечение продолжают свыше 3 тыс. человек, говорится в сообщении, распространенном региональным Минздравом.

"На утро 10 июля в регионе подтверждены 8 963 случая заражения коронавирусом, 141 новое подтверждение ко вчерашнему дню. Продолжают лечение от коронавируса 3 098 человек. Всего 5 642 пациента выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что граждане с клиническими проявлениями инфекции лечатся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, а без клинических проявлений и не входящие в группы риска - на дому, под постоянным присмотром врачей. Контакты всех пациентов отрабатываются.

В регионе продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; запрет на проведение массовых мероприятий и работу ТРК. Вместе с тем возобновляется работа летних кафе и открытых веранд, фитнес-центров, зоопарков (но только экспозиций на открытых территориях).