В Екатеринбурге началось голосование за место установки стелы "Города трудовой доблести"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Онлайн-голосование за место размещения стелы в честь присвоения Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести" началось на официальном портале города. Жителям Екатеринбурга предлагается выбор из четырех локаций, говорится на странице голосования на портале екатеринбург.рф.

"Где разместить площадь Трудовой доблести и мемориальную стелу в честь присвоения уральской столице почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести"?" - такой вопрос задали горожанам в онлайн-голосовании, предложив четыре варианта территорий - пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, территория перед аэропортом Кольцово, площадка у стадиона "Екатеринбург-Арена" на пересечении улиц Репина и Попова и территория недостроенной гостиницы "Дели". В голосовании также представлен ответ "Другое", куда можно предложить свой вариант места для размещения площади Трудовой доблести и мемориальной стелы.

В администрации Екатеринбурга уточнили, что голосование продлится до 1 августа.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон об учреждении звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. 2 июля Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в перечень вошли два города Свердловской области - Екатеринбург и Нижний Тагил.