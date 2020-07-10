Екатеринбургская епархия не будет вмешиваться в крестный ход отца Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия не будет предпринимать "агрессивных действий" по недопущению проведения лишенным сана схиигуменом Сергием альтернативного Крестного хода во время XIX фестиваля православной культуры "Царские дни". Об этом в пятницу сообщил в Уральском региональном центре ТАСС председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

Ранее местные СМИ со ссылкой на представителя отца Сергия Всеволода Могучева сообщили, что он планирует провести во время "Царских дней" отдельный крестный ход.

"От нас ждут какие-то агрессивные действия, но мы не собираемся их предпринимать. Очевидно, что сегодня отец Сергий не подчиняется правящему архиерею и Русской православной церкви, не признает ее, он не поминает нашего предстоятеля, святейшего патриарха. А значит все, что там происходит в монастыре, <...> не является предметом Русской православной церкви, это служба, оторванная от нашей церкви", - сказал Миняйло.

Он также выразил уверенность, что ситуация с отстраненным схиигуменом Сергием и конфликтом в Среднеуральском женском монастыре разрешится. "Безусловно, все эти "нестроения" закончатся через некоторое время, и мы увидим, как монастырь войдет в обычное русло мирной, духовной, созидательной жизни. Это случится тогда, когда законный глава этого монастыря, назначенный священным синодом - игуменья Варвара - вернется в стены монастыря и продолжит [свое] дело", - сказал Миняйло.

Ситуация вокруг отстраненного схиигумена

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.

Действия схиигумена епархия назвала "непослушанием священноначалию" и напомнила, что все церковные таинства, совершенные запрещенным в служении клириком, являются недействительными и безблагодатными. Церковный суд Екатеринбургской епархии 3 июля лишил сана схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов. После этого Сергий заявил, что не станет покидать монастырь.

Фестиваль "Царские дни" посвящен памяти последнего российского императора Николая II и членов его семьи, которые были расстреляны в доме Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Он собирает на Урале десятки тысяч православных людей со всех концов России, из ближнего и дальнего зарубежья - в прошлом году крестный ход собрал порядка 60 тыс. паломников, они прошли от Храма на Крови, который возведен на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге, до Ганиной ямы - путь колонны повторял маршрут, по которому расстрельная бригада вывозила останки царской семьи. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых. В этом году все мероприятия обещают провести с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности в связи с пандемией коронавируса.