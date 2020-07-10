Екатеринбургская епархия не будет вмешиваться в крестный ход отца Сергия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Екатеринбургская епархия не будет предпринимать "агрессивных действий" по недопущению проведения лишенным сана схиигуменом Сергием альтернативного Крестного хода во время XIX фестиваля православной культуры "Царские дни". Об этом в пятницу сообщил в Уральском региональном центре ТАСС председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.
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Ранее местные СМИ со ссылкой на представителя отца Сергия Всеволода Могучева сообщили, что он планирует провести во время "Царских дней" отдельный крестный ход.
"От нас ждут какие-то агрессивные действия, но мы не собираемся их предпринимать. Очевидно, что сегодня отец Сергий не подчиняется правящему архиерею и Русской православной церкви, не признает ее, он не поминает нашего предстоятеля, святейшего патриарха. А значит все, что там происходит в монастыре, <...> не является предметом Русской православной церкви, это служба, оторванная от нашей церкви", - сказал Миняйло.
Он также выразил уверенность, что ситуация с отстраненным схиигуменом Сергием и конфликтом в Среднеуральском женском монастыре разрешится. "Безусловно, все эти "нестроения" закончатся через некоторое время, и мы увидим, как монастырь войдет в обычное русло мирной, духовной, созидательной жизни. Это случится тогда, когда законный глава этого монастыря, назначенный священным синодом - игуменья Варвара - вернется в стены монастыря и продолжит [свое] дело", - сказал Миняйло.
Ситуация вокруг отстраненного схиигумена
Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, и называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста.
Действия схиигумена епархия назвала "непослушанием священноначалию" и напомнила, что все церковные таинства, совершенные запрещенным в служении клириком, являются недействительными и безблагодатными. Церковный суд Екатеринбургской епархии 3 июля лишил сана схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов. После этого Сергий заявил, что не станет покидать монастырь.
Фестиваль "Царские дни" посвящен памяти последнего российского императора Николая II и членов его семьи, которые были расстреляны в доме Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Он собирает на Урале десятки тысяч православных людей со всех концов России, из ближнего и дальнего зарубежья - в прошлом году крестный ход собрал порядка 60 тыс. паломников, они прошли от Храма на Крови, который возведен на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге, до Ганиной ямы - путь колонны повторял маршрут, по которому расстрельная бригада вывозила останки царской семьи. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых. В этом году все мероприятия обещают провести с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности в связи с пандемией коронавируса.