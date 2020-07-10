"Почта России" удвоит автопарк в Свердловской области из-за роста числа доставок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. "Почта России" в Свердловской области удвоит парк автомобилей из-за роста количества курьерских доставок в период пандемии. Об этом журналистам в пятницу сообщил директор макрорегиона "Урал" АО "Почта России" Дмитрий Киселев на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал.

"В августе удваиваем парк автомобилей для курьерской службы, докупили 36 новых автомобилей Largus, так как на это есть спрос, мы должны соответствовать", - сказал он.

Киселев отметил, что в период пандемии был зафиксирован большой рост доставки мелких пакетов и посылок курьерами. Так, за май было осуществлено более 11 тыс. доставок с ростом к прошлому месяцу в 15%, а за июнь - уже более 16 тыс. с почти 50-процентным ростом к майским объемам. В целом с января по май 2020 г. количество курьерских доставок выросло в два раза.

Он добавил, что увеличилось и количество отправлений почты из Свердловской области. С января по май увеличение составило около 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - всего около миллиона отправлений.

Киселев уточнил, что нормализуется и ситуация с международными отправлениями: если в апреле фиксировалось снижение объемов до 60%, то к июню ситуация уже соответствует показателям прошлого года.