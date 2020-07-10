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Пропавшего в Свердловской области подростка нашли мертвым

Он пропал в Артинском районе 8 июля, его велосипед и личные вещи были обнаружены на берегу реки Уфы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Подросток, пропавший в четверг в Артинском районе Свердловской области, найден мертвым в реке. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области в пятницу.

"Сегодня днем пропавший накануне подросток найден мертвым, извлечен из реки. Внешних признаков криминальной смерти нет, тело подростка направлено на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти. Проверка продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что подросток пропал в Артинском районе области 8 июля. Его велосипед и личные вещи были обнаружены на берегу реки Уфы рядом с деревней Мараканово.

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