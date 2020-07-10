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Пандемия коронавируса нового типа

Станция скорой помощи в Екатеринбурге получит 30 новых автомобилей до конца июля

Власти Свердловской области рассчитывают, что это увеличит эффективность работу станции и сократит время прибытия бригад
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Новые автомобили скорой медицинской помощи поступят на станцию в Екатеринбурге до конца июля. Всего станция получит 30 новых машин, сообщил в пятницу в ходе брифинга заместитель губернатора региона Павел Креков.

"В ближайшее время, если говорить точнее, то до конца месяца мы ждем поступление еще 30 автомобилей скорой медицинской помощи именно в Екатеринбург, что, как мы рассчитываем, существенно облегчит работу станции, увеличит эффективность ее работы и сократит время доезда", - сказал Креков.

Всего в регионе зарегистрировано 15 343 случая новой коронавирусной инфекции, из которых 9 522 пациента выздоровели. За последние сутки в регионе зафиксировано еще 275 случаев заражения.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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