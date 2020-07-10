Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в ямальской тундре

"В ямальской тундре выявлен случай коронавирусной инфекции. Известна цепочка, по которой инфекция попала туда: один из жителей контактировал с родственниками в райцентре в домашнем очаге, у которых впоследствии был подтвержден коронавирус. Сегодня он уже находится в обсерваторе Салехарда, его тест пока считается эпидемиологами сомнительным", - сказала она.

ТАСС, 10 июля. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией подтвержден в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова в пятницу.

Бучкова отметила, что известны все, с кем контактировал в тундре заболевший. "У людей эпидемиологи отобрали анализы, симптомы ОРВИ и лабораторно подтвержденный положительный тест на коронавирус пока имеется только у одного контактного", - добавила она.

Оперативным штабом региона совместно с Ямальским районом округа выработана тактика исключения дальнейшего распространения инфекции среди жителей тундры, а также оказания им необходимой медицинской помощи, если потребуется.

"Всех контактных сегодня вывозят в обсерватор, где люди будут находиться под наблюдением медиков. Эвакуация пройдет силами специально защищенной бригады санавиации", - отметила руководитель оперштаба ЯНАО.

По данным оперштаба, на территории Ямала зафиксировано 7 547 случаев заражения коронавирусом. За все время ямальские врачи вылечили 2 930 человек, 52 пациента умерли.