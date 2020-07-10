Число вахтовых вакансий в Тюменской области, Югре и на Ямале в июне выросло почти на 40%

ТАСС, 10 июля. Количество вакансий по работе вахтовым методом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе в июне 2020 г. выросло на 39% по сравнению с маем и на 45% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает в пятницу пресс-служба HeadHunter Урал.

"Количество вахтовых вакансий в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в июне увеличилось на 39% по сравнению с маем и на 45% по сравнению с июнем прошлого года", - говорится в сообщении.

В июне, по информации пресс-службы, на вахту приглашали строителей, рабочий персонал, а также специалистов транспортной сферы, сферы производства и добычи сырья. Часто встречались вакансии для поваров и кухонных работников, медиков. Средняя предлагаемая заработная плата для вахтовиков составила 78-80 тысяч рублей.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что рост спроса на вахтовиков в основном связан с положительной динамикой на рынке труда в целом. Так, по словам собеседника агентства, с середины мая рынок стал восстанавливаться, из-за ослабления ограничительных мер, а также из-за адаптации предприятий к работе в новых условиях. Еще одна причина роста числа вакансий - летний период, который благоприятен как для строительных работ, так для работ на месторождениях.