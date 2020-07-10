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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердили у сотрудников предприятия на Урале, где делают ядерные боеприпасы

В пресс-службе "Приборостроительного завода" уточнили, что инфекцию выявили у четырех работников

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Медики в Челябинской области диагностировали коронавирус у четырех работников "Приборостроительного завода", который занимается производством ядерных боеприпасов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Было девять условно положительных [результатов анализов], из них пять подтвердились. Четыре человека - сотрудники завода. После их возвращения [с отдыха] 2 июля их всех отправили по домам", - сказали в пресс-службе.

Трехгорный - закрытый город в Челябинской области, в котором проживают более 30 тыс. человек. Основным предприятием города является "Приборостроительный завод", который занимается производством ядерных боеприпасов.

На утро 10 июля в Челябинской области подтверждены 8 963 случая заражения коронавирусом, 141 - за последние сутки. Продолжают лечение 3 098 человек. Всего 5 642 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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