Ученые начнут наблюдение за природными процессами на берегу Карского моря в ЯНАО

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский центр освоения Арктики начнет наблюдения за динамикой мерзлоты и неблагоприятными природными процессами на побережье Карского моря в 2021 году. Сейчас в районе мыса Марре-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе начинается организация научно-исследовательского стационара, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Российский центр освоения Арктики приступил к организации научно-исследовательского стационара в районе мыса Марре-Сале на западном побережье полуострова Ямал. С 2021 года на его базе будут проводиться регулярные наблюдения за динамикой мерзлоты и неблагоприятными природными процессами на побережье Карского моря. В экспедиционных исследованиях задействуют ученых Российской академии наук и Научного центра изучения Арктики. Два модуля для будущего стационара на Марре-Сале доставила вертолетная эскадрилья бригады армейской авиации Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас силами военных экологов Центрального военного округа (ЦВО) ведется очистка территории побережья от мусора и металлолома.

Еще один научно-исследовательский стационар Российский Центр освоения Арктики оборудовал в этом году в районе поселка Пельвож. На его базе специалисты Ямальской опытной станции Тюменского научного центра СО РАН проведут исследования в области племенного оленеводства, добавили в пресс-службе. Сам стационар укомплектован жилым модулем на восемь человек и кухней-столовой, что позволит специалистам с комфортом проживать и работать в экспедициях круглый год.