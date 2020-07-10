В Сургуте локализовали утечку нефтепродуктов в реку Сайма

"В городе произошла небольшая экологическая авария, в речку Сайма был выпуск определенного количества мазута. Спасательные службы, аварийные отработали быстро, локализовали очаг этого экологического загрязнения. Все находится под контролем", - сказал Шувалов.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты локализовали очаг загрязнения нефтепродуктами реки Сайма на территории Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), в которую попало около 200 литров мазута. Ситуация находится под контролем, сообщил в пятницу глава Сургута Вадим Шувалов в ходе своего обращения к жителям муниципалитета.

Он отметил, что теперь специалисты будут выяснять, в каком месте мазут попадает в канализацию, а затем в реку.

Ранее ТАСС в управлении массовых коммуникаций администрации города сообщали, что отработанный мазут обнаружен в реке Сайма на территории Сургута, всего в водоем попали около 200 литров мазута. Причиной могли стать обильные осадки, выпавшие в Сургуте за последние дни. В свою очередь и. о. начальника управления по природопользованию и экологии администрации г. Сургут Вячеслав Адушкин сообщал журналистам, что площадь загрязнения составила около 300 кв. метров. По его словам, уже выявлен источник сброса, на месте установлены боны, загрязненная поверхность воды абсорбирована, 10 июля ее будут откачивать, затем приступят к утилизации. По факту загрязнения реки прокуратура ХМАО начала проверку.

Сайма - небольшая река, протекающая по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 380 тыс. человек.