Личные вещи семьи Николая II впервые представят в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Предметы, принадлежавшие императрице Елизавете Федоровне Романовой, и другие уникальные вещи впервые представят в экспозиции в Музее Царской семьи, обновленной к фестивалю "Царские дни", который пройдет с 12 по 20 июля в Екатеринбурге. Об этом сообщила в Уральском региональном центре ТАСС директор музея Татьяна Романюк.

"В этом году к "Царским дням" мы практически полностью обновили нашу основную экспозицию, посвященную царской семье, Елизавете Федоровне, эпохе правления Николая II. У нас появилось не менее 30 экспонатов, которые выставляются впервые. Например, личные вещи Елизаветы Федоровны, которые до этого мы не экспонировали, мы пока только рассказывали о них. <...> [Имеются также] вещи, связанные непосредственно с царской семьей, с благотворительной деятельностью Александра III, Николая II, Александры Федоровны и Елизаветы Федоровны", - сказала она.

Романюк отметила, что экспозиция также пополнилась наградными медалями, орденами и другими знаками отличия, "которые имели хождение во времена правления Николая II". Она также добавила, что часть предметов была получена не так давно, но специалисты оперативно провели их исследования и составили описания, успев подготовить их к представлению в Царские дни. С экспозицией можно ознакомиться как офлайн, так и онлайн.

Фестиваль "Царские дни" посвящен памяти последнего российского императора Николая II и членов его семьи, которые были расстреляны в доме Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Он собирает на Урале десятки тысяч православных людей со всех концов России, из ближнего и дальнего зарубежья - в прошлом году крестный ход собрал порядка 60 тыс. паломников, они прошли от Храма на Крови, который возведен на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге, до Ганиной ямы - путь колонны повторял маршрут, по которому расстрельная бригада вывозила останки царской семьи. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых. В этом году все мероприятия обещают провести с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности в связи с пандемией коронавируса.