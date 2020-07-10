В Югре выявили очаг коронавируса в охранной организации

"У нас возникла вспышка очень серьезная в "РН-охрана Югра", на вчера выявлено 45 случаев. <…> И сегодня у нас поступили сведения еще о 12 выявленных случаях. <…> Это связанно с не совсем соблюдением правил размещения 170 человек-вахтовиков", - сказал Дегтярев.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили очаг коронавируса в компании "РН-охрана Югра" в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ), где заболели около 60 человек. Об этом сообщил глава города Сергей Дегтярев в пятницу в ходе заседания регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

По его словам, специалисты выяснили, что руководство "РН-охрана Югра" не согласовало размещение буферных зон с Роспотребнадзором, у компании отсутствует медицинское наблюдение за сотрудниками в данных зонах, нет изолирования контактных лиц и списка таких людей, а также отсутствует контроль за соблюдением условий обязательной самоизоляции.

"Люди свободно перемещаются по улице, отсутствуют договоры на утилизацию мусора специализированной организацией, сотрудники не проинструктированы в части дезинфекции помещений. <…> Решением санитарно-противоэпидемической комиссии руководителям организаций рекомендовано обеспечить контроль за соблюдением условий обязательной самоизоляции по месту жительства сотрудниками, охрану зданий, обеспечив запрет на вход и выход заболевших, в которых находятся заболевшие сотрудники организации", - уточнил глава города.

Югра занимает шестое место в стране по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции. За период пандемии в регионе заболели - 11 669 человек, из них 263 за последние сутки, 85 человек умерли, 6 398 пациентов выздоровели.

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, затем продлен до 27 июля, в том числе для граждан старше 65 лет. В настоящее время в Югре работают магазины, ряд предприятий сферы услуг, дежурные группы детских садов, школы-интернаты, разрешены индивидуальные занятия спортом в вечерние и утренние часы с соблюдением дистанции, а также прогулки с детьми до 14 лет утром и вечером с обязательным соблюдением масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.