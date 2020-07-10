Всероссийский "День поля" в 2021 году может пройти в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Всероссийский "День поля" в 2021 г. может пройти в Свердловской области. Об этом сообщил в пятницу министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания всероссийского "Дня поля - 2020" в Брянской области.

"Действительно, есть желание и есть возможность согласиться с вашим предложением и в 2021 [году] попробовать на "Дне поля" встретиться в Уральском федеральном округе, встретиться на вашей земле", - сказал он, отвечая на предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Куйвашев, обращаясь к министру, отметил, что регион имеет опыт проведения крупных мероприятий, выставок, форумов, для которых создана вся необходимая инфраструктура.

Всероссийский "День поля", на котором регионы России представят передовые технологии сельского хозяйства, 9-11 июля проходит в Брянской области в формате онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции. "День поля" проводится с 2004 года в различных регионах РФ, он проводился в Алтайском крае, Ленинградской и Липецкой областях, Татарстане. "День поля" является не только выставочной, но дискуссионной площадкой, на которой участники рынка обмениваются опытом, устанавливают деловые контакты и заключают соглашения о сотрудничестве.