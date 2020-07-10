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В Екатеринбурге зафиксировали температурный рекорд

10 июля воздух прогрелся до 35,4 градуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Синоптики в пятницу зафиксировали новый температурный рекорд для 10 июля в Екатеринбурге - 35,4 градуса тепла. Предыдущий рекорд в 34,8 градуса был зафиксирован 10 июля 2012 года, сообщили ТАСС в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"По Екатеринбургу мы уже побили рекорд. В 2012 году 10 июля рекорд был 34,8 градуса. Сейчас у нас максимальная температура - 35,4 градуса, может быть, будет еще выше", - сказали синоптики.

Ранее в гидрометцентре сообщали, что в Свердловской области сейчас аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

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