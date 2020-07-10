В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области продлил действующий в регионе в связи с ситуацией с коронавирусом режим повышенной готовности до 26 июля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой главы региона.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции, так как именно эта категория является наиболее уязвимой перед коронавирусом.

Вместе с тем пресс-служба отмечает, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на Южном Урале позволяет снять ряд ограничений. В частности, полностью может возобновить работу розничная торговля, в том числе торговые центры, но с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Остаются под запретом культурные, развлекательные и массовые мероприятия в торгово-развлекательных центрах. Органам ЗАГС теперь разрешено производить государственную регистрацию заключения брака с присутствием вступающих в брак, а также до десяти приглашенных. Соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора обязательно.

На утро 10 июля в регионе подтверждены 8 963 случая заражения коронавирусом, 141 новое подтверждение ко вчерашнему дню. Продолжают лечение от коронавируса 3 098 человек. Всего 5 642 пациента выздоровели и выписаны из больниц.