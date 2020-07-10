Тюменские многодетные семьи смогут получить денежную выплату вместо земельного участка

ТАСС, 10 июля. Тюменские многодетные семьи получат возможность выбрать между альтернативной целевой выплатой и получением земельного участка, сообщает в пятницу пресс-служба департамента имущественных отношений Тюменской области.

"С этого года в Тюменской области у многодетных семей появится возможность получить альтернативную выплату за земельные участки. Родители будут вправе сами выбирать, в каком виде воспользоваться льготой за третьего и последующих детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что размер государственной поддержки зависит от состава семьи. Так, для семьи с тремя детьми ее размер составит 323 250 рублей. Такая сумма является усредненной кадастровой стоимостью участка в 10 соток в регионе. А за каждого четвертого и последующего ребенка предусмотрена доплата 64 650 рублей.

Такая выплата будет целевой, поясняют в департаменте. Ее можно будет направить на покупку готовой квартиры на первичном рынке жилья или новостройки по договору участия в долевом строительстве, на первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита, на погашение жилищного кредита. Средства будут зачисляться напрямую банку или застройщику. Получить такую льготу может семья с тремя и более детьми, которая стоит в очереди на участок для индивидуального жилищного строительства. Для этого семья обязательно должна состоять на учете как нуждающаяся в жилых помещениях и проживать в Тюменской области более пяти лет (в этот срок включается и проживание в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах).

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Киселева, приведенным в сообщении, предоставление выплаты не отменяет обязанность региона предоставлять желающим многодетным семьям земельные участки. Единовременная социальная выплата или земельный участок в собственность будут предоставляться по выбору многодетной семье.

Программа по предоставлению земельных участков многодетным семьям в Тюменской области реализуется с конца 2011 года. На 1 июля 2020 г. земельными участками обеспечены 8 856 семей из 13 561, вставших на учет.