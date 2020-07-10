Генпрокуратура объявила предостережение замглавы Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль получил предостережение о недопустимости нарушения закона в связи с тем, что в регионе есть ряд проблемных объектов долевого строительства. Об этом в пятницу говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

"С целью защиты прав и законных интересов граждан, с учетом выявленных недостатков при реализации правительством и профильным министерством Челябинской области своих полномочий в сфере долевого строительства жилья заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев объявил предостережение о недопустимости нарушения закона заместителю губернатора Челябинской области Сергею Шалю", - говорится в сообщении.

10 июля заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев провел в Челябинске межведомственное совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения законности в сфере долевого строительства жилья, защиты трудовых прав граждан и прав в сфере занятости населения.

Отмечается, что в регионе восстановлены права более 440 дольщиков, однако ситуация по обозначенным направлениям надзора остается сложной и требует принятия дополнительных мер. "Есть ряд проблемных объектов долевого строительства, пострадавшими от противоправных действий застройщиков являются более 2 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Комментарием Шаля ТАСС пока не располагает.