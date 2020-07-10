В Курганской области разрешили въезд в регион без справок об отсутствии коронавируса

ТАСС, 10 июля. Оперативный штаб Курганской области решил разрешить въезд на территорию области жителей других регионов без предъявления справки об отсутствии коронавируса. Новый порядок будет действовать с 11 июля, сообщили в штабе в пятницу.

Ранее граждане, приезжающие в Курганскую область из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Якутии, Мурманской области из-за ситуации с пандемией должны были предъявить справку с отрицательным результатом тестирования на вирус.