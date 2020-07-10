В Курганской области разрешили въезд в регион без справок об отсутствии коронавируса

ТАСС, 10 июля. Оперативный штаб Курганской области решил разрешить въезд на территорию области жителей других регионов без предъявления справки об отсутствии коронавируса. Новый порядок будет действовать с 11 июля, сообщили в штабе в пятницу.
Ранее граждане, приезжающие в Курганскую область из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Якутии, Мурманской области из-за ситуации с пандемией должны были предъявить справку с отрицательным результатом тестирования на вирус.
"Для въезда в Курганскую область гражданам больше не нужно предъявлять справку об отсутствии коронавируса. Такие условия действуют с 11 июля 2020 года по решению регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Курганской области. В текущей ситуации неверным будет считать, что в этих субъектах ситуация хуже, чем в остальных. Кроме того, в самом разгаре период отпусков - резко выросла внутренняя миграция, и чтобы не осложнять гражданам выезд в отпуск и приезд к родственникам, было принято решение отменить требование о наличии справки", - говорится в сообщении.
По словам директора департамента здравоохранения региона Ларисы Кокориной, область сумела грамотно воспользоваться временем обязательной самоизоляции, восполнить запасы лекарств, средств защиты, закупить необходимое оборудование и развернуть инфекционный госпиталь.
В Курганской области всего зафиксировано 1 303 случая коронавируса с начала пандемии, суммарно лабораториями медучреждений региона проведено около 75 тыс. исследований.