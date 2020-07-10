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Пандемия коронавируса нового типа

В Курганской области разрешили въезд в регион без справок об отсутствии коронавируса

Ограничительная мера действовала для жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Якутии, Мурманской области

ТАСС, 10 июля. Оперативный штаб Курганской области решил разрешить въезд на территорию области жителей других регионов без предъявления справки об отсутствии коронавируса. Новый порядок будет действовать с 11 июля, сообщили в штабе в пятницу.

Ранее граждане, приезжающие в Курганскую область из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Якутии, Мурманской области из-за ситуации с пандемией должны были предъявить справку с отрицательным результатом тестирования на вирус.

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"Для въезда в Курганскую область гражданам больше не нужно предъявлять справку об отсутствии коронавируса. Такие условия действуют с 11 июля 2020 года по решению регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Курганской области. В текущей ситуации неверным будет считать, что в этих субъектах ситуация хуже, чем в остальных. Кроме того, в самом разгаре период отпусков - резко выросла внутренняя миграция, и чтобы не осложнять гражданам выезд в отпуск и приезд к родственникам, было принято решение отменить требование о наличии справки", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента здравоохранения региона Ларисы Кокориной, область сумела грамотно воспользоваться временем обязательной самоизоляции, восполнить запасы лекарств, средств защиты, закупить необходимое оборудование и развернуть инфекционный госпиталь.

В Курганской области всего зафиксировано 1 303 случая коронавируса с начала пандемии, суммарно лабораториями медучреждений региона проведено около 75 тыс. исследований.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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