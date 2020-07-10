На Урале разработают электронную платформу для участников строительного рынка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Свердловские власти разработают и внедрят единую электронную платформу для взаимодействия участников инвестиционно-строительной деятельности. Она позволит сократить сроки согласования документации, сообщила в пятницу на своей странице в Instagram министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

"Губернатор Евгений Куйвашев поручил разработать и внедрить единую электронную платформу для взаимодействия всех участников инвестиционно-строительной деятельности. Создание цифровой облачной платформы для участников строительного рынка позволит существенно сократить сроки согласования документации, повысить прозрачность взаимодействия и станет еще одним серьезным стимулом для повышения деловой активности в Свердловской области", - написала она.

Кроме того, в регионе планируют проработать вопрос создания специализированного учреждения для централизованной разработки градостроительной документации и проектирования объектов капитального строительства. Оно также будет работать как центр компетенций для специалистов местных администраций, перед которыми стоят новые задачи, к примеру, в сфере BIM-моделирования бюджетных учреждений, добавила Казакова.