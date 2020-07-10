Адвокат подал в суд на следователя по делу погибшего при сопротивлении Росгвардии на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Защита подала в суд заявление, в котором говорится о нарушениях следователя по делу екатеринбуржца Владимира Таушанкова, погибшего после оказания сопротивления сотрудникам Росгвардии при задержании. Об этом сообщил ТАСС в пятницу адвокат Алексей Бушмаков.

"Да, сегодня [было подано заявление]. В нем требуется устранить допущенные следователем нарушения", - сообщил Бушмаков в ответ на вопрос, действительно ли защита подала заявление на бездействие следователя по делу Таушанкова. Он добавил, что документ подан в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

В ночь на 1 июня в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, до этого совершившего разбойное нападение и унесшего несколько рулонов обоев из одного из торговых центров. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчина угрожал сотрудникам, при проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом.