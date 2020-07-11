Площадь лесных пожаров в ХМАО превысила 2 тыс. га

ТАСС, 11 июля. Пятнадцать лесных пожаров действуют в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на площади 2 081 га, два из них на площади 53 га локализовали. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Вечером в пятницу ТАСС сообщал о 16 пожарах на площади 1 980 га. Наиболее обширными стали два пожара в Советском районе (1 100 и 800 га).

"На 09:00 у нас действуют 15 пожаров на площади 2 081 га. Два из них локализованы (38 и 15 га), оба находятся в Березовском районе. Все пожары в пределах 15-20 га, за исключением двух в Советском районе, о которых мы сообщали вчера вечером", - сказали в пресс-службе, уточнив, что все пожары - низовые.

В ведомстве отметили, что в тушении задействовано 276 человек и 12 единиц специальной техники. "В пятикилометровой зоне от населенных пунктов пожаров нет, все пожары обслужены", - добавили в пресс-службе.

В муниципалитетах региона из-за жары ввели особый противопожарный режим. По данным регионального гидрометцентра, в Югре температура воздуха днем поднимается до плюс 30-35 градусов.