После массового заражения коронавирусом на ямальских предприятиях возбудили дела

ТАСС, 11 июля. Следственные органы возбудили два уголовных дела после нарушений санитарно-эпидемиологических норм, повлекших массовое заражение коронавирусной инфекцией на предприятиях "Уренгой бурение" (входит в ООО "Газпром бурение") и "Сибирская сервисная компания" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратурой города Нового Уренгоя установлено, что в филиале "Уренгой бурение" не обеспечено соблюдение работниками мероприятий, направленных на "разрыв" передачи инфекции. В деятельности ямальского филиала АО "Сибирская сервисная компания" выявлены также нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Материалы проверок прокурором города направлены в следственные органы полиции для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых следственным отделом ОМВД России по городу Новому Уренгою 10.07.2020 возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание)", - говорится в сообщении.

В филиале "Уренгой бурение" коронавирусом заразились 11 июня 38 сотрудников, 18 июня - 52 сотрудника. В ямальском филиале "Сибирская сервисная компания" коронавирус выявили 15 июня среди 6 человек, 22 июня - среди 8 человек. На обоих предприятиях не соблюдалась дистанция от 1,5 до 2 м, не использовались маски и перчатки, а сотрудники, находившиеся на обсервации, свободно перемещались по зданию, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

По данным регионального оперативного штаба, на территории ЯНАО зарегистрированы 7 742 случая заражения коронавирусом. За все время выздоровели 2 968 человек, 56 человек умерли.