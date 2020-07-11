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ЧП на перевале Дятлова

Адвокат Фонда группы Дятлова считает, что прокурорская проверка была незаконной

Евгений Черноусов пояснил, что по закону прокуратура должна была вынести постановление о возобновлении дела 1959 года и направить его в Следственный комитет на расследование

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Проверка по делу группы Дятлова, погибшей в горах в 1959 году, которую провела прокуратура Свердловской области, является незаконной, так как дело о гибели туристов было прекращено. Такое мнение высказал ТАСС адвокат Общественного фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов.

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после загадочной смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. 11 июля 2020 года она заявила, что туристы погибли от лавины.

"То, что провели [проверку] - это незаконно. Они (прокуроры) должны были или отменить вынос постановления, признать незаконным уголовное дело, [возбужденное после трагедии на перевале], или, если они считают его законным, возобновить производство по этому делу", - сказал Черноусов.

По словам адвоката, проверку можно было проводить только в рамках незакрытого уголовного дела, а дело о гибели группы туристов на перевале было прекращено 28 мая 1959 года по постановлению прокурора-криминалиста. Признание дела незаконным дает возможность возбудить новое уголовное дело. А для проведения проверки в рамках дела 1959 года прокуратуре нужно было вынести постановление о его возобновлении и направить в Следственный комитет на расследование, пояснил Черноусов.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.

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РоссияЧП на перевале ДятловаСвердловская область
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