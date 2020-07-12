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Пожарные локализовали возгорание на перевале Дятлова

Лесной пожар локализован на площади 40 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Лесной пожар на перевале Дятлова в Свердловской области локализован на площади 40 га. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона.

Фонд памяти группы Дятлова отменил экспедицию на перевал в 2020 году из-за пожара. В Минприроды уточнили, что пожар начался от туристической тропы и распространился на большие массивы леса, шесть специалистов вылетели на вертолете на место происшествия, также выехал вездеход с дополнительными силами пожаротушения.

"Авиабаза говорит, что локализовали этот пожар на площади 40 га, пожар не разрастается", - сообщили в пресс-службе.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы, руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.

В феврале 2019 года, спустя 60 лет после загадочной смерти туристов, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. 11 июля 2020 года она заявила, что группа Дятлова погибла от лавины.

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Россия
ЧП на перевале Дятлова
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