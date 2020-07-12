В ХМАО за сутки зафиксировали 16 лесных пожаров

ТАСС, 12 июля. Пожарные борются с десятком лесных пожаров на площади 2 294,9 га в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В регионе зафиксировали за сутки 16 пожаров, шесть из них на площади 216,5 га уже удалось потушить. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В муниципалитетах региона из-за жары ввели особый противопожарный режим.

"В течение суток зарегистрировано 16 природных пожаров. Действующие: Березовский район, Хуранское участковое лесничество - на площади 15 га, Октябрьский район, Ун-Юганское участковое лесничество - 11,9 га, Советский район, Картопское участковое лесничество - 800 га, Советский район, Зеленоборское участковое лесничество - 1,3 тыс. га, Кондинский район, Карымское участковое лесничество - 75 га, Советский район, Самзасское участковое лесничество - 17,8 га, Советский район, Самзасское участковое лесничество - 10,7 га, Советский район, Самзасское участковое лесничество - 45 га, Березовский район, Сосьвинское участковое лесничество - 3 га", - говорится в сообщении.

Возгорание в Октябрьском районе, в Ун-Юганском участковом лесничестве на площади 16,5 га локализовали.

Шесть пожаров в Березовском и Советских районах уже ликвидировали. "Ликвидированные - Березовский район: Сосьвинское участковое лесничество - два пожара на площади 42 га и 30 га, Березовское участковое лесничество - 5 га. Советский район, Самзасское участковое лесничество - три пожара на 55,5 га, 38 га, 46 га", - уточнили в ведомстве.