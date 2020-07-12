Северный автовокзал в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Более ста человек были эвакуированы, а также приостановлено движение автобусов с Северного автовокзала в Екатеринбурге из-за анонимной телефонной угрозы. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Причиной визита правоохранительных органов и вспомогательных структур на объект <...> послужил тревожный сигнал криминального характера, поступивший по линии "112". <...> Первоначальная информация поступила в дежурную часть областного главка МВД в 13:50 (11:50 мск). Сыщики уголовного розыска <...> создали зону безопасности, попросили временно выйти из Северного вокзала 125 человек, из них 25 работников и 5 детей, <...> тщательной проверке подверглись все служебные помещения и прилегающие территории. В связи с произошедшим непосредственно приостановлено движение пассажирских автобусов", - сказал он.

Для обыска автовокзала были привлечены специалисты по поиску опасных предметов и устройств из предприятия "Уралвымпел".

Горелых уточнил, что в результате проверки ничего "криминального и опасного" обнаружено не было. Отбой работе полиции был дан в 14:50 по местному времени (12:50 мск). Оперуполномоченные МВД и ФСБ устанавливают звонившего. "По одной из отрабатываемых версий, противоправный поступок мог совершить нетрезвый мужчина, которого незадолго до этого охрана не пропустила на вокзал из-за его вида", - сказал он, добавив, что правоохранительные органы также отрабатывают и другие версии.

Сейчас Северный автовокзал возобновил работу в обычном режиме.