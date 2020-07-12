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Площадь двух самых крупных очагов лесных пожаров в ХМАО возросла почти в два раза

Всего на территории округа зафиксирован 21 природный пожар

ТАСС, 12 июля. Площадь двух самых крупных очагов лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре возросла за день с 2,1 тыс. га до 4,5 тыс. га, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Сегодня на заседании пожарно-технической рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям Югры были приняты решения об усилении работы по локализации и ликвидации природных пожаров. По состоянию на 19 часов (17:00 мск) <...> два наиболее крупных очага на площади 1,5 тыс. и 3 тыс. га действуют в Советском районе, где был введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что в Советском районе ХМАО МЧС боролось с двумя очагами на общей площади 2,1 тыс. га (в Картопском участковом лесничестве - 800 га, в Зеленоборском участковом лесничестве - 1,3 тыс. га).

Всего, по данным на 17:00 мск, на территории округа зафиксирован 21 природный пожар, четыре из них локализованы, ликвидированы два пожара. В тушении задействованы 446 человек и 21 единица специальной техники.

Подразделения МЧС в Советском и Октябрьском районах переведены в режим повышенной готовности, а также в повышенную готовность приведена аэромобильная группа. "Руководитель пожарно-технической группы указал на несвоевременное реагирование и концентрирование необходимого количества сил и средств на тушение пожаров", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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