Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Екатеринбурге

ТАСС, 12 июля. Открытое горение на территории промышленной площадки в Екатеринбурге, где ранее загорелся ангар с промышленным оборудованием, ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, из горящего здания пожарные вынесли шесть газовых баллонов. В помещениях ангара находилось несколько емкостей с техническим маслом, перехода огня на них пожарными не допущено.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара устанавливается.