Волна жары прогнозируется в нескольких регионах России на Урале

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Температура выше нормы на 6-7 градусов прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях до середины недели. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, назвав это волной жары.

"Наиболее жаркий регион - это Урал. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях все время температура 33-38 градусов, периодически до 40 градусов. Температура на 6-7 градусов выше нормы. Там волна тепла очень ярко выражена, я бы ее даже назвал волной жары", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такая жаркая погода на Урале продлится до середины недели.