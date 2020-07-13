"Уральские авиалинии" доставят 158 россиян из ОАЭ в Казань и Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в понедельник доставит спецбортом граждан РФ из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты) в Казань и Екатеринбург. Всего на родину вернутся 158 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Это репатриационный рейс Дубай - Казань - Екатеринбург, всего [на борту] 158 человек. До Екатеринбурга летит 51 пассажир", - сказали в пресс-службе.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.