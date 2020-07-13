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Туркластер "Гора Лиственная" на Урале привлечет 150 млн рублей инвестиций

Средства планируется вложить в ближайшие два-три года

ТТАСС, 13 июля. Туристический кластер "Гора Лиственная" (Свердловская область) в ближайшие 2-3 года привлечет 150 млн руб. инвестиций для развития турзоны и продвижения внутреннего туризма в регионе. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" Александр Породнов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС по итогам международного промышленного марафона "Иннопром".

"Подписано соглашение о сопровождении инвестпроекта развития туристcко-рекреационного кластера "Гора Лиственная". Объем соглашения по инвестиционным затратам порядка 150 млн руб. - их предполагается вложить в ближайшие два-три года в развитие комплекса", - сказал он, добавив, что подписание соглашения является актуальным в силу повышения спроса на внутренние туристические маршруты.

Породнов добавил, что агентство, в соответствии с документом, будет оказывать поддержку по подключению объектов комплекса к газораспределительным сетям, по разработке концепции кластера, по поиску финансирования и администрированию проекта.

Директор ООО "Гора Лиственная" Вячеслав Шахов отметил, что горнолыжный комплекс работает с 2005 года, однако в его развитии не хватает свежих идей, новых бизнес-партнеров. Он подчеркнул, что в процессе работы планируется расширить спектр услуг, оказываемых комплексом.

Горонолыжный курорт "Гора Лиственная" расположен на 23 км автодороги вокруг Екатеринбурга. В парке отдыха и туризма работают горнолыжные трассы разной степени сложности, сноу-парк, тюбинг, каток, пикниковые зоны и другие развлечения.

Международный промышленный марафон "Иннопром" с участием около 200 спикеров из ведущих промышленных компаний мира прошел 7 июля в онлайн-формате. В ходе марафона были подняты темы глобальной промышленной повестки, организован диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса России и ее крупнейших экономических партнеров. Мероприятие, по информации организаторов, смотрели зрители из 48 стран, аудитория составила 84 тыс. человек. ТАСС выступил генеральным информационным партнером мероприятия.

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