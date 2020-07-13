Экскурсионный автобус-музей запустили в Тюменской области в честь 75-летия со Дня Победы

ТАСС, 13 июля. Экскурсионный автобус-музей с показом видеоматериалов о героях войны из Тюменской области запустили в регионе. Об этом говорится в сообщении на официальном странице правительства Тюменской области в социальной сети "Вконтакте" в понедельник.

"В честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне в Тюмени запустили специальный рейс автобуса № 30. На три недели он превратится в музей, где будут показывать познавательные ролики о наших земляках - героях войны и искусстве в военное время", - говорится в сообщении и отмечается, что с 22 по 26 июля проезд на нем будет бесплатным.

В течение трех недель экскурсовод будет рассказывать о достопримечательностях Тюмени, проведет викторину, победителям вручат памятные сувениры. Борта автобуса будут украшены символикой 75-летия Победы и всероссийской акции "Бессмертный полк".

Президент Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу во вторник объявил, что марш "Бессмертного полка" планируется провести в этом году в День ВМФ, 26 июля, если эпидемиологическая ситуация не потребует его переноса на более поздний срок.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В 2020 году общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", в онлайн-кинотеатре Okko.