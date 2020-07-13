Замкомандира авиационной части в Челябинской области оштрафовали за дачу взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Военный суд в Челябинской области признал заместителя командира по тылу одной из авиационных воинских частей виновным в даче взятки должностному лицу за прекращение оперативно-разыскных мероприятий. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 210 тыс. рублей, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой УФСБ России по региону.

"Заместитель командира по тылу одной из авиационных воинских частей, расположенных в Челябинской области, признан приговором Челябинского гарнизонного военного суда виновным по ч. 3 ст. 291 ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)"). УК РФ. <…> Суд назначил ему штраф в сумме 210 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УФСБ России по региону, у военных контрразведчиков была информация о том, что в одной из авиационных воинских частей, расположенных в Челябинской области, военнослужащими похищено войсковое имущество. Они проводили оперативно-разыскные мероприятия по установлению виновных, к ним обратился офицер с предложением прекратить проводимые мероприятия за денежное вознаграждение. После передачи 100 тыс. рублей оперуполномоченному органа безопасности взяткодатель был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Центральному военному округу.