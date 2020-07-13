Медики на Урале сообщили об отсутствии серьезных побочных эффектов у "Триазавирина"

"По тому, какую информацию мы получаем, <…> серьезных противопоказаний мы не обнаружили, препарат безопасен. Но есть у некоторых людей определенные жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, поэтому мы исследования будем продолжать и информировать о всех возможных побочных реакциях, это законы всех клинических исследований", - сказала Ковтун.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Серьезные побочные эффекты у российского противовирусного препарата "Триазавирин", который дают в Свердловской области всем заразившимся новым коронавирусом, не выявлены. У некоторых людей, принимающих препарат, появляются жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, сообщила в понедельник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун.

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Она отметила, что препарат в качестве профилактики принимают медицинские работники больницы № 40 в Екатеринбурге, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом.

Ранее профессор Уральского федерального университета Владимир Русинов рассказал журналистам, что препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и возбудитель коронавирусной инфекции.

Производитель препарата также отмечает отсутствие серьезных побочных эффектов. "За время проведения клинических исследований препарата и пострегистрационного опыта применения препарата "Триазавирин" не выявлено серьезных нежелательных явлений", - сообщил ТАСС Александр Петров, председатель совета директоров предприятия "Завод Медсинтез", которое изготавливает "Триазавирин".

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

Ранее "Триазавирин" был поставлен в Китай в качестве гуманитарной помощи, здесь его также испытывают как средство для лечения коронавируса. Партию закупили и в Туркменистане. Минздрав Свердловской области рекомендует использовать "Триазавирин" в качестве профилактики для врачей.

В новость были внесены изменения (13:50 мск) - добавлен комментарий руководства предприятия в четвертом абзаце.