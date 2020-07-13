Объем соцвыплат безработным в Тюменской области в 2020 году составит почти 1 млрд рублей

ТАСС, 13 июля. Общий объем средств, направленный на социальные выплаты безработным гражданам в качестве меры поддержки в связи с пандемией коронавируса, в Тюменской области составит 906,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила начальник управления по взаимодействию с подведомственными учреждениями департамента труда и занятости населения региона Наталья Бенчак.

"Общий объем средств, предусмотренный на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на 2020 год составляет 906,8 млн рублей. Пособие по безработице выплачивается за счет средств федерального бюджета", - сообщила она.

Так, пояснила она, в марте было принято постановление правительства, в соответствии с которым максимальная величина пособия по безработице увеличена с 8 000 рублей до 12 130 рублей. Такое пособие могут получить безработные жители региона, соответствующие ряду критериев, например, наличию у них в течение года до момента наступления периода безработицы трудовых отношений не менее 26 недель. В 2020 году таких безработных граждан в Тюменской области было более 4 тыс. человек.

Затем к таким выплатам добавились пособия по безработице в размере 12 130 рублей для граждан, уволенных с 1 марта 2020 и признанных в установленном порядке безработными. Такие выплаты получили 8,8 тыс. человек. А уволенным гражданам с несовершеннолетними детьми в период апрель - июнь производилась ежемесячная доплата в размере 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей. В июне в соответствии с новым постановлением правительства РФ доплата на несовершеннолетних детей до 18 лет одному из родителей в июне - августе 2020 года была распространена на всех безработных граждан. Таким образом, по данным на конец июня, пояснила Бенчак, выплату на детей к пособию по безработице получили более 11 тыс. безработных граждан. Количество детей, на которых произведена выплата, составляет 18,7 тыс.

Также последним постановлением предусмотрена выплата повышенного пособия индивидуальным предпринимателям, прекратившим деятельность после 1 марта 2020 года, в размере 12 130 руб. Таких безработных в регионе насчитывается 158 человек. Кроме того, минимальный размер пособия по безработице в период май - июль 2020 года увеличивается с 1 500 до 4 500 рублей. Данные выплаты в Тюменской области коснутся порядка 14 тыс. человек.