Пожар в районе перевала Дятлова на Урале потушен

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Спасатели полностью ликвидировали пожар на перевале Дятлова. Его площадь составила 40 га, сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

Фонд памяти группы Дятлова отменил экспедицию на перевал в 2020 году из-за пожара. В Минприроды уточнили, что пожар начался от туристической тропы и распространился на большие массивы леса, шесть специалистов вылетели на вертолете на место происшествия, также выехал вездеход с дополнительными силами пожаротушения.

"По данным специализированного учреждения по тушению лесных пожаров уральской базы авиационной охраны лесов, лесной пожар в районе перевала Дятлова был локализован в субботу вечером, в воскресенье он был полностью ликвидирован. Пройденная огнем площадь составила 40 гектаров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении участвовали 11 специалистов авиационной пожарной службы уральской авиабазы, которых забрасывали на место пожара вертолетом. Тушение осложнялось сильным ветром, говорится в сообщении.

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы, руководителем группы был Игорь Дятлов. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, но у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.