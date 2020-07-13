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Вывозной рейс "Уральских авиалиний" доставил россиян в Екатеринбург из ОАЭ

На борту самолета находился 51 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Спецборт авиакомпании "Уральские авиалинии" доставил 51 гражданина РФ в Екатеринбург из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.

"Сегодня из Дубая в 11:20 местного времени вылетел вывозной рейс U6-3806 с 165 пассажирами на борту. В Казань авиакомпания доставила 114 российских граждан (83 взрослых и 25 детей), а в Екатеринбург - 51 человека (39 взрослых и 11 детей)", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что среди пассажиров есть 17 жителей Свердловской области, 22 жителя Самарской области, 44 из Республики Татарстан, а также жители Кировской, Нижегородской, Тюменской и других областей России.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

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ОАЭРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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