Суд в Тюмени вынес приговор преступной группе за аферы с недвижимостью на 46 млн рублей

ТАСС, 13 июля. Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор организатору и членам преступной группы за аферы в сфере недвижимости на сумму 46 млн рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

"По делу потерпевшими признаны две организации и 18 граждан. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 46 млн рублей. Суд приговорил женщину - организатора преступной группы к 6 годам в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил заявленные иски на сумму свыше 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что двух сообщников организатора приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальным четверым соучастникам назначено лишение свободы условно на срок от 1 года 8 месяцев до 3 лет с испытательным сроком от 3 до 4 лет. В зависимости от роли каждого осужденные были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество в крупном и особо крупном размере", "Мошенничество в сфере кредитования" и "Пособничество в совершении мошенничества" УК РФ.

По информации пресс-службы, подсудимая работала генеральным директором компании по осуществлению операций с недвижимостью, а в октябре 2016 года создала организованную преступную группу для хищения денежных средств и жилья. Члены группы получали паспортные данные граждан, после чего находили лиц внешне похожих на владельцев жилья и продавали их квартиры. Также мошенники оформляли на владельцев жилья кредитные договоры под залог их квартир, а полученные деньги похищали. Несколько квартир были проданы злоумышленниками с использованием подложных доверенностей от имени владельцев жилья.