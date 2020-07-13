СК начал проверку по сообщению о размещении опасных веществ на полигоне под Курганом

ТАСС, 13 июля. Правоохранительные органы инициировали проверку по сообщению о размещении опасных веществ на Шуховском полигоне в Курганской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что на полигоне имеется захоронение нескольких десятков тонн ядохимикатов.

"Кетовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области организовано проведение доследственной проверки в связи размещением в СМИ информации о нарушениях требований экологического законодательства на территории Шуховского полигона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы проверят информацию о захоронении на полигоне опасных веществ и примут по итогу процессуальное решение.