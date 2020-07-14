Жители Челябинска пожаловались властям на запах гари

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июля. /ТАСС/. Жалобы о запахе гари и задымленности поступили от жителей северо-востока Челябинска в министерство экологии региона накануне вечером, когда стояла 30-градусная жара. Ведется мониторинг состояния воздуха, сообщил журналистам во вторник заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

"Вечером 13 июля в региональное министерство экологии стали поступать обращения граждан о загрязнении воздуха и задымленности на северо-востоке города Челябинска, а также о запахе гари. Граждане также были обеспокоены тем, что загрязнение воздуха могли вызвать выбросы промышленных предприятий. Приблизительно с 18:00 (16:00 мск) до 21:00 (19:00 мск) зафиксировано возгорание вблизи границ города Челябинска в Красноармейском районе - природный пожар. С целью проведения предупреждающих мероприятий на территории Металлургического района города работает передвижная лаборатория в зоне влияния промышленных предприятий", - сказал Безруков.

Дым был виден из центра города. Заместитель министра экологии региона рассказал ТАСС, что к настоящему моменту его источник - природный пожар - потушен.

Челябинский Гидрометцентр сообщал, что 13 июля в юго-западных и восточных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, а в большинстве районов региона - высокая пожарная опасность. Температура воздуха в регионе 14 июля может подниматься до 39 градусов.

По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, в понедельник всего поступило 49 сообщений о загорании мусора и травы в регионе. Для тушения от МЧС были задействованы 125 человек, 73 единицы техники.

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенола, диоксида азота, формальдегида).