Прокуратура начала проверку данных о "кислотных реках" возле Левихинского рудника на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Нижнетагильская прокуратура проводит проверку информации о возможных нарушениях на территории бывшего Левихинского рудника. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

"Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях природоохранного законодательства на территории бывшего Левихинского рудника. По предварительной информации, деятельность по нейтрализации кислых шахтных вод находится в компетенции государственного казенного учреждения "Уралмонацит". Из прошлых проверок объекта известно, что предприятие нейтрализует порядка 7 млрд кубометров шахтных вод", - сказала Канатова.

Ранее в социальных сетях появилось видео с заброшенным медноколчеданным рудником, который был затоплен, в котором говорилось, что "оттуда текут кислотные реки, отправляя все вокруг, до чего доберутся".