Прокуратура начала проверку данных о "кислотных реках" возле Левихинского рудника на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Нижнетагильская прокуратура проводит проверку информации о возможных нарушениях на территории бывшего Левихинского рудника. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.
"Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях природоохранного законодательства на территории бывшего Левихинского рудника. По предварительной информации, деятельность по нейтрализации кислых шахтных вод находится в компетенции государственного казенного учреждения "Уралмонацит". Из прошлых проверок объекта известно, что предприятие нейтрализует порядка 7 млрд кубометров шахтных вод", - сказала Канатова.
Ранее в социальных сетях появилось видео с заброшенным медноколчеданным рудником, который был затоплен, в котором говорилось, что "оттуда текут кислотные реки, отправляя все вокруг, до чего доберутся".
Как пояснила Канатова, на видео с "кислотными реками" изображен пруд-осветитель - часть технологического процесса, в котором происходит гашение вод рудника известью. "Потом вода проходит дальнейшую фильтрацию, несколько степеней очистки, после чего попадает в реку Тагил. Мы проверяем, не нарушен ли технологический процесс", - добавила пресс-секретарь, уточнив, что в начале 2020 года по обращению прокуратуры на деятельность ГКУ "Уралмонацит" было выделено 26 млн рублей.
Левихинский рудник - предприятие по добыче меди, которое было закрыто в 2004 году.