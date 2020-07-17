Синоптики зафиксировали абсолютный температурный рекорд лета в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Абсолютный температурный рекорд лета зафиксирован в Екатеринбурге 16 июля. Показатель превысил прошлый рекорд 1940 года и составил 39,1 градуса, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что в четверг зафиксирован температурный рекорд для 16 июля в Екатеринбурге - 39 градусов. Предыдущий рекорд в 35,2 градуса был зафиксирован 16 июля 1940 года.

"В минувший четверг в Екатеринбурге был обновлен очередной, уже шестой в июле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Столбики термометров поднялись до плюс 39,1 градуса, что сразу на 3,9 градуса выше прежнего достижения 80-летней давности. Это достижение перекрыло абсолютный рекорд жары не только для 16 июля, но и для месяца, а также для лета в целом," - говорится в сообщении.

В Свердловской области сейчас аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. В Екатеринбурге температурные рекорды уже фиксировались 10, 14 и 15 июля.