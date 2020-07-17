{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Челябинской области с начала пандемии выявили почти 10 тыс. случаев коронавируса

За сутки зафиксировано 145 новых случаев

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Челябинской области за прошедшую неделю увеличилось почти на 1 тыс. и приблизилось к 10 тыс. Лечение продолжают свыше 3,3 тыс. человек, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой областного Минздрава.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На утро 17 июля в Челябинской области подтвержден 9 931 случай заражения коронавирусом (плюс 145 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Лечение продолжают 3 391 человек. Всего 6 296 пациентов выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, за время пандемии из-за коронавируса умерли 87 зараженных.

По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Челябинской области по состоянию на утро четверга зарегистрировано 9 289 заразившихся, из них 5 282 вылечились, 88 человек умерли.

В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, проведение массовых мероприятий под запретом. Вместе с тем возобновлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун, ТРК, фитнес-центров, зоопарков, но только экспозиций на открытых территориях, аттракционов.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Свердловский фонд поддержки предпринимательства выплатил самозанятым 61 млн рублей
Выплаты были инициированы губернатором Евгением Куйвашевым.
Читать полностью