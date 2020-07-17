В Челябинской области с начала пандемии выявили почти 10 тыс. случаев коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Челябинской области за прошедшую неделю увеличилось почти на 1 тыс. и приблизилось к 10 тыс. Лечение продолжают свыше 3,3 тыс. человек, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой областного Минздрава.

"На утро 17 июля в Челябинской области подтвержден 9 931 случай заражения коронавирусом (плюс 145 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Лечение продолжают 3 391 человек. Всего 6 296 пациентов выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

По данным местных властей, за время пандемии из-за коронавируса умерли 87 зараженных.

По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Челябинской области по состоянию на утро четверга зарегистрировано 9 289 заразившихся, из них 5 282 вылечились, 88 человек умерли.

В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, проведение массовых мероприятий под запретом. Вместе с тем возобновлена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун, ТРК, фитнес-центров, зоопарков, но только экспозиций на открытых территориях, аттракционов.