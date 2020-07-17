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Пандемия коронавируса нового типа

Тюменским предприятиям выплатят единовременную субсидию на дезинфекцию

Для организаций она составит 15 тыс. рублей плюс по 6,5 тыс. на каждого сотрудника

ТАСС, 17 июля. Налоговая служба выплатит тюменским предприятиям, индивидуальным предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) субсидии на проведение дезинфекции от коронавируса. Предприятие получит 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника, сообщили в оперативном штабе Тюменской области в пятницу.

"Субсидия [на проведение дезинфекции для предупреждения распространения коронавируса] выплачивается один раз. Ее размер для предприятий и организаций - 15 тысяч рублей плюс по 6 тысяч 500 рублей на каждого сотрудника предприятия по состоянию на май 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, размер субсидии - 15 тысяч рублей", - цитирует оперштаб заместителя руководителя УФНС России по Тюменской области Ольгу Иванову.

В оперштабе отметили, что заявление на субсидию можно подать до 15 августа в свою налоговую инспекцию.

По состоянию на утро 16 июля в Тюменской области зарегистрировано 4 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2 768 пациентов, 22 человека умерло.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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