Тюменским предприятиям выплатят единовременную субсидию на дезинфекцию

ТАСС, 17 июля. Налоговая служба выплатит тюменским предприятиям, индивидуальным предпринимателям и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) субсидии на проведение дезинфекции от коронавируса. Предприятие получит 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника, сообщили в оперативном штабе Тюменской области в пятницу.

"Субсидия [на проведение дезинфекции для предупреждения распространения коронавируса] выплачивается один раз. Ее размер для предприятий и организаций - 15 тысяч рублей плюс по 6 тысяч 500 рублей на каждого сотрудника предприятия по состоянию на май 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, размер субсидии - 15 тысяч рублей", - цитирует оперштаб заместителя руководителя УФНС России по Тюменской области Ольгу Иванову.

В оперштабе отметили, что заявление на субсидию можно подать до 15 августа в свою налоговую инспекцию.

По состоянию на утро 16 июля в Тюменской области зарегистрировано 4 367 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 2 768 пациентов, 22 человека умерло.