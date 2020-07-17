В Ильменском заповеднике на Урале произошел пожар

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Пожар на территории Ильменского заповедника тушат на площади три гектара, сообщили ТАСС в пятницу в Главном управлении лесами Челябинской области.

"В 4 утра (02:00 мск) зафиксировали возгорание в Ильменском заповеднике. Площадь пожара составляет три гектара", - сказал собеседник агентства.

По данным управления, по состоянию на утро 17 июля на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидирован 441 пожар на площади 2 537,94 га.

Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение о том, что 17-19 июля в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более выше климатической нормы, местами сохраняется сильная жара с максимальными температурами до +36 градусов и выше. В большинстве районов региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ильменский заповедник - природная охраняемая государством заповедная территория, располагается в Челябинской области вблизи города Миасса.