Власти Югры выделили более 50 млн рублей для привлечения авиации к тушению лесных пожаров

ТАСС, 17 июля. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приняло решение выделить более 50 млн рублей для привлечения авиации к тушению лесных пожаров в регионе. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова в пятницу.

"Департаменту недропользования и природных ресурсов для переброски сил и средств, тушения лесных пожаров с помощью вертолетов Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-26 выделено 51,98 млн рублей", - написала губернатор в Instagram.

По ее словам, лесопожарная ситуация в Югре контролируемая, имеется необходимый запас сил и средств пожаротушения. "Ежедневно в тушении лесных пожаров участвуют 969 человек и более 80 единиц техники. Большая часть из них - сотрудники и техника Авиалесоохраны Югры. Вблизи населенных пунктов применяется техника, участвуют специалисты подразделений государственной противопожарной службы МЧС России по Югре, "Центроспас-Югории", пожарно-спасательных гарнизонов и добровольных пожарных формирований муниципалитетов, арендаторов лесных участков", - пояснила она в интервью телеканалу "Россия-24", уточнив, что привлечения сил федеральной лесоохраны не требуется.

Глава региона рассказала, что в ХМАО развит институт добровольных пожарных. "Это более 400 человек. Если говорить о добровольцах, то это прежде всего жители тех населенных пунктов, к которым огонь подходит близко. Они мобилизуются самостоятельно, предлагают свои силы и возможности для того, чтобы спасти свой дом, имущество, поселение, не допустить распространение огня по мере возможности. Например, в Советском несколько десятков человек мобилизовались и на тех участках, где это возможно, участвуют в мероприятиях по недопущению распространения огня", - уточнила Комарова.

По данным губернатора, база авиационной и наземной охраны лесов Югры составляет более тысячи человек, в том числе 684 сотрудника лесопожарных формирований и 372 человека парашютно-десантной службы, которые проходят ежегодные профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации. Глава Югры отметила, что в ходе реализации регионального портфеля "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в 2019 году на федеральные средства закуплены 21 единица лесопожарной техники и 76 единиц противопожарного оборудования на сумму 72 млн рублей. В текущем году приобретено еще 48 единиц техники и 162 единиц оборудования на сумму 36,6 млн рублей.