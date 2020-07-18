Курганская филармония впервые проведет вечер фортепианной музыки на свежем воздухе

ТАСС, 18 июля. Курганская филармония впервые проведет вечер фортепианной музыки на открытой концертной площадке, гости услышат сочинения Баха, Моцарта и Шуберта. Организаторы проведут концерт с соблюдением мер предупреждения распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Необыкновенными станут предстоящие выходные - 18 и 19 июля. Курганцев и гостей города приглашают на вечерние концерты под открытым небом. В субботу, 18 июля, в 19:00 (17:00 мск) вас ждут на Троицкой площади. Здесь пройдет первый в истории Курганской областной филармонии вечер фортепианной музыки на открытой концертной площадке. Сочинения Баха, Моцарта и Шуберта прозвучат в исполнении пианиста филармонии Павла Кушнира", - говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказали в правительстве, в Кургане пройдут лазерное шоу и совместный концерт симфонического оркестра и диджея под открытым небом. "В воскресенье, 19 июля, в живописном месте на берегу Тобола у памятника Леониду Красину в 21:00 (19:00) пройдет необычный концерт - сочетание академического исполнения классики с электронной музыкой. Струнная группа Зауральского симфонического оркестра выступят в тандеме с популярным курганским диджеем Ильей Федотовым (DJ First). Вместе они исполнят классическую музыку и современные танцевальные ритмы, в необычном формате прозвучат известные сочинения Чайковского и Вивальди, а завершится концерт лазерным шоу", - пояснили в пресс-службе.

Концерты обещают провести с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. "Организаторы просят зрителей также соблюдать меры безопасности, социальную дистанцию", - подчеркнули в правительстве.