Синоптики прогнозируют очень жаркую погоду на Урале до начала следующей недели

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Очень жаркая погода прогнозируется на Урале до начала следующей недели. Затем ожидается небольшое похолодание, но погода будет по-прежнему аномально теплой, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Урале такая супержаркая погода еще будет продолжаться какое-то время. В Свердловской области в субботу 31-36 градусов, в Челябинской области - 34-39 градусов, это касается и Курганской, и Тюменской областей", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в начале следующей недели Урал ожидает относительное понижение температуры. "Будет все равно выше нормы на 3-4 градуса, но уже все-таки не 40 градусов", - отметил метеоролог.